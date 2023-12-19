Танцор Дмитрий Красилов оставил после себя квартиру и деньги на счетах

Накануне в своей квартире умер танцор Дмитрий Красилова, известный как «Пухляш». У артиста внезапно остановилось сердце. В собственности артиста имеется квартира в Москве, а также финансы на счетах в банках. По закону все должна унаследовать мать Красилова. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, как наследство может уйти и в другие руки, цитирует ее MK.RU.

Оказывается, что на собственность артиста могут претендовать беременные девушки, и другие лица, у которых может быть ребенок от Красилова. Тогда процедура затянется до установления отцовства.