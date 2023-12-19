Актер Александр Золотовицкий госпитализирован в Москве

Актер из сериала "Склифосовский" Александр Золотовицкий госпитализирован в Москве с бронхитом. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

У сына актера Игоря Золотовицкого в минувшие выходные поднялась температура, появились признаки ОРВИ и начался сильный кашель. 26-летний артист после госпитализации проходит курс терапии в больнице, еще несколько дней он останется под наблюдением врачей.

Золотовицкий-младший также снимался в сериале "Ивановы-Ивановы" и фильме "Елки-8".

Накануне звезду фильма "Елки" Елену Плаксину госпитализировали с перитонитом.