Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к «жирным людям». На эту тему она высказалась на своем YouTube-канале. Lenta.ru

«У меня есть проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. Я очень люблю быть худой и ненавижу жирных людей. И, видимо, у меня наступило такое проклятье. Я немного комплексую на эту тему», – уточнила Собчак. ФедералПресс