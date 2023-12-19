Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к «жирным людям». На эту тему она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

«У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела», — сказала Собчак.

Она добавила, что очень любит быть худой.

«Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему», — отметила журналистка.

По словам телеведущей, из-за набора веса ей приходится носить свободную одежду.

Ранее Собчак прокомментировала вопрос о ней, который поступил на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. По мнению журналистки, россияне не ненавидят ее, так как своей работой она помогает некоторым людям решать их проблемы, а народная любовь к ней растет.