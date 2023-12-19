Актриса Сьюки Уотерхаус вышла на публику с кольцом на безымянном пальце

Девушка актера Роберта Паттинсона, модель и актриса Сьюки Уотерхаус вышла на публику с кольцом на пальце. Об этом сообщает TMZ. Пару заметили на прогулке в Лондоне. На безымянном пальце актрисы было кольцо с массивным бриллиантом. Сьюки Уотерхаус была одета в брюки, укороченную толстовку, куртку и палантин. Она также демонстрировала округлившийся живот. Завершила образ кожаная сумка Dior. Начиная с 2018 года Уотерхаус состоит в отношениях с актером Робертом Паттинсоном. В декабре прошлого года они дебютировали в свете как пара, появившись на показе Dior в египетском городе Гиза. В начале ноября актрису Сьюки Уотерхаус с округлившимся животом засняли на прогулке с актером Робертом Паттинсоном. А в воскресенье, 19 ноября, 31-летняя певица вышла на сцену фестиваля Coronoa Capital в Мексике и сообщила зрителям о беременности.