Слава в сети и смерть в 29 лет: каким был «Пухляш» из клипа Little Big

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Дмитрий Красилов в клипе группы Little Big «Uno»
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Дмитрий Красилов в клипе группы Little Big «Uno» 
© Little Big/YouTube
Дмитрий Красилов со спутницей на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла, 2021 год
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Дмитрий Красилов со спутницей на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дмитрий Красилов перед началом концерта «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» на сцене Adrenaline Stadium в Москве, 2021 год
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Дмитрий Красилов перед началом концерта «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» на сцене Adrenaline Stadium в Москве, 2021 год 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Дмитрий Красилов и stаnd-up комик Наталья Краснова перед началом церемонии вручения 11-й ежегодной премии проекта СНОБ «Сделано в России» в театре Ермоловой в Москве, 2022 год
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Дмитрий Красилов и stаnd-up комик Наталья Краснова перед началом церемонии вручения 11-й ежегодной премии проекта СНОБ «Сделано в России» в театре Ермоловой в Москве, 2022 год 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости

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Дмитрий Красилов на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале «Крокус Сити Холл», 2022 год
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Дмитрий Красилов на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале «Крокус Сити Холл», 2022 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Телеведущая и певица Анжелика Пушнова и Дмитрий Красилов на концерте ко дню рождения телеканала «МУЗ-ТВ» в Государственном кремлевском дворце, 2022 год
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Телеведущая и певица Анжелика Пушнова и Дмитрий Красилов на концерте ко дню рождения телеканала «МУЗ-ТВ» в Государственном кремлевском дворце, 2022 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Дмитрий Красилов на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве, 2023 год
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Дмитрий Красилов на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве, 2023 год 
© Светлана Шевченко/РИА Новости
Дмитрий Красилов на премьере сериала «Библиотекарь» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2023 год
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Дмитрий Красилов на премьере сериала «Библиотекарь» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2023 год 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Дмитрий Красилов на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2023 год
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Дмитрий Красилов на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Дмитрий Красилов на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького, 2023 год
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Дмитрий Красилов на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького, 2023 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Дмитрий Красилов с мамой Галиной Красиловой на премьере фильма Владимира Зинкевича «Добро пожаловать в семью» в кинотеатре «Художественный», 2022 год
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Дмитрий Красилов с мамой Галиной Красиловой на премьере фильма Владимира Зинкевича «Добро пожаловать в семью» в кинотеатре «Художественный», 2022 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дмитрий Красилов на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2023 год
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Дмитрий Красилов на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дмитрий Красилов на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» режиссера Олега Асадулина в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 17 декабря 2023 года
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Дмитрий Красилов на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» режиссера Олега Асадулина в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 17 декабря 2023 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов найден мертвым в своей квартире в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Артисту было всего 29 лет.

Красилов получил известность как «танцующий Пухляш» из клипа Uno группы LittleBig. Позже он снялся еще в двух видео группы — Tacos и Sex Machine. В последнем обыгрывается непопадание Little Big на «Евровидение» (в 2020 году международный песенный конкурс был отменен из-за пандемии).

В 2017 году выпускник актерского факультета Алтайского государственного института культуры принял участие в «Танцах на ТНТ». Получив известность, Красилов стал сниматься в телепроектах: на его счету роли в фильмах и сериалах «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Люби их всех», «Толя-робот» и других. Также он был частым гостем шоу «Бар в большом городе» на YouTube.

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