Слава в сети и смерть в 29 лет: каким был «Пухляш» из клипа Little Big

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов найден мертвым в своей квартире в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Артисту было всего 29 лет.

Красилов получил известность как «танцующий Пухляш» из клипа Uno группы LittleBig. Позже он снялся еще в двух видео группы — Tacos и Sex Machine. В последнем обыгрывается непопадание Little Big на «Евровидение» (в 2020 году международный песенный конкурс был отменен из-за пандемии).