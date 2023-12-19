«Все-таки Родина»: Даня Милохин вновь заговорил о возвращении в Москву

Блогер Даня Милохин в прямом эфире Instagram заявил, что отправится в Казахстан, чтобы прочувствовать "российский вайб".

«Все-таки Родина»: Милохин вновь заговорил о возвращении в Москву
© danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Я лечу в Казахстан, хочу русского вайба. В Россию мне нельзя, хотя я не знаю, почему, ведь я русский. А в Казахстане есть российский вайб. Есть СНГ-вайб", - уточнил Милохин.

Сам блогер считает, что ему уже давно пора в Москву. По словам Милохина, ему нравится жить в Дубае, но в России у него много друзей и интересных дел.

Милохин ночью улетел из России на фоне слухов о призыве в армию

"Все-таки Родина. Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут", - пожаловался блогер.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Шоу-бизнес
Даня Милохин
Екатерина Мизулина
Минобороны России
15
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости