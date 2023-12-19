NYT: студия Marvel уволила актёра Джонатана Мэйджорса

Студия Marvel уволила американского актёра Джонатана Мэйджорса, сыгравшего в сериале «Локи», после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, в марте актёр напал на свою девушку Грэйс Джаббари в машине, в результате чего врачи зафиксировали у неё перелом пальца, травму руки и уха.

При этом сам Мэйджорс не признал вины, а его адвокаты настаивают, что Джаббари напала первая.

Присяжные заседатели признали актёра виновным в нападении третьей степени и преследовании, по остальным пунктам он был оправдан. Приговор артисту вынесут 6 февраля.

Сразу после решения присяжных представитель Marvel заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актёром в будущих проектах.