«Просто выгнали»: Сергей Соседов ушел из шоу «За гранью»

"Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: "С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего". 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы", - заявил он.