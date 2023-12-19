Собчак жестко прошлась по стилю Канделаки

«Это же ужасно! Она же носит черные колготки с очень некрасивым педикюром, она полненькая. Полная женщина», – высказалась Собчак о Канделаки. Журналистка взяла интервью у эксперта моды Карины Нигай. Девушка отметила, что Тина Канделаки в ее списке самых стильных женщин. В ответ на это Ксения Собчак жестко прошлась по телеведущей. По мнению Собчак, Канделаки не умеет выбирать одежду. А, если Нигай считает ее стильной, то она плохой эксперт. Ранее «ФедералПресс» писал, что Собчак похвасталась кольцом за миллиард рублей. Кто подарил журналистке такую дорогую вещь неизвестно. Фото: ФедералПресс / Кирилл Дедюхин