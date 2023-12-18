Лидеру группы Dabro в Москве потребовалась срочная медпомощь

Одному из участников казанской группы Dabro Ивану Засидкевичу в Москве потребовалась срочная медицинская помощь, передает Mash.

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По данным Telegram-канала, 33-летний музыкант, находившийся в гостинице в центре столицы, почувствовал себя плохо - температура поднялась до 39 градусов, появилась слабость.

Друзья артиста вызвали ему "скорую помощь", прибывшие врачи помогли на месте и назначили дальнейшее лечение. Госпитализация Засидкевичу не потребовалась.