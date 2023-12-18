Группа Little Big отреагировала на смерть «Пухляша»

Группа Little Big выразила соболезнования в связи со смертью "Пухляша" Красилова
Музыкальная группа Little Big в своем Telegram-канале отреагировала на смерть танцора коллектива, шоумена и актера Дмитрия Красилов, известного как «Пухляш».
«Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора, которого вы знаете по клипам Uno, Sex Machine и Tacos. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти», — говорится в публикации.
До этого стало известно, что Дмитрий Красилов скончался в возрасте 29 лет. ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
Как передавал Telegram-канал 112, тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни.
По данным 112, Красилову стало плохо вечером 17 декабря. 18 декабря к нему приехал работодатель, но дверь никто не открывал. Ее выломали сотрудники МЧС.