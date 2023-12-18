Группа Little Big отреагировала на смерть «Пухляша»

Музыкальная группа Little Big в своем Telegram-канале отреагировала на смерть танцора коллектива, шоумена и актера Дмитрия Красилов, известного как «Пухляш».

«Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора, которого вы знаете по клипам Uno, Sex Machine и Tacos. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Дмитрий Красилов скончался в возрасте 29 лет. ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Как передавал Telegram-канал 112, тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни.