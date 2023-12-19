РИА Новости: предварительной причиной смерти Красилова стал сердечный приступ
Артист Дмитрий Красилов умер у себя дома в Москве, предварительной причиной смерти является сердечный приступ.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Красилов скончался в Москве.
Также сообщалось, что Красилов неделю назад участвовал в съёмках новогоднего эфира МУЗ-ТВ и был одним из ведущих, на здоровье он не жаловался.