РИА Новости: предварительной причиной смерти Красилова стал сердечный приступ

Артист Дмитрий Красилов умер у себя дома в Москве, предварительной причиной смерти является сердечный приступ.

РИА Новости: предварительной причиной смерти Красилова стал сердечный приступ
© RT на русском

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Красилов скончался в Москве.

Также сообщалось, что Красилов неделю назад участвовал в съёмках новогоднего эфира МУЗ-ТВ и был одним из ведущих, на здоровье он не жаловался.

Шоу-бизнес
Причина смерти
Little Big