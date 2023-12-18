Основатель Pink Floyd назвал абсурдное последствие появления на ТВ в России

Сооснователь и бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что появление на российском ТВ угрожает другим проектам западных звезд. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он назвал это последствие абсурдным.

Основатель Pink Floyd назвал абсурдное последствие появления на ТВ в России
© globallookpress.com

Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю все это абсурдным, — сказал Уотерс.

В ходе программы ведущие предложили британскому музыканту переехать в Россию. В ответ он их поблагодарил и отметил, что рад напрямую обращаться к россиянам. По его словам, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт. Уотерс подчеркнул, что такие личности наживаются на ситуации.

Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения, — констатировал Уотерс.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал Роджера Уотерса представителем западной контрэлиты, то есть разумных людей, которые не выступают против России и понимают, к чему все идет. В свою очередь Уотерс заявлял, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине.

В феврале основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».

Шоу-бизнес
Андрей Луговой
Роджер Уотерс
Джозеф Байден
НАТО
Совбез ООН
ЛДПР
Госдума
ЕС