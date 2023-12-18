Основатель Pink Floyd назвал абсурдное последствие появления на ТВ в России

Сооснователь и бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что появление на российском ТВ угрожает другим проектам западных звезд. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он назвал это последствие абсурдным.

Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю все это абсурдным, — сказал Уотерс.

В ходе программы ведущие предложили британскому музыканту переехать в Россию. В ответ он их поблагодарил и отметил, что рад напрямую обращаться к россиянам. По его словам, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт. Уотерс подчеркнул, что такие личности наживаются на ситуации.

Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения, — констатировал Уотерс.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал Роджера Уотерса представителем западной контрэлиты, то есть разумных людей, которые не выступают против России и понимают, к чему все идет. В свою очередь Уотерс заявлял, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине.