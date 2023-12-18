В квартире Пухляша из клипа Little Big начались следственные действия

В квартире танцора, актера и шоумена Дмитрия Красилова, который приобрел популярность в качестве Пухляша из клипа Little Big, начали следственные действия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в подъезде многоквартирного дома на улице академика Янгеля на юге Москвы дежурят полицейские. Криминалисты обследуют квартиру Красилова, следователи опрашивают соседей артиста и охрану ЖК.

На данный момент тело танцора вынесли из квартиры и погрузили в автомобиль ритуальной службы, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ». По предварительной информации, его повезли на медэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Пока основной версией его кончины являются проблемы с сердцем.