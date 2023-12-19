Стало известно, сколько зарабатывает Пугачева на новогодних корпоративах

«Король поп-сцены Филипп Киркоров зарабатывает 10 миллионов рублей, Дима Билан – 4,3 млн рублей, Николай Басков – 5,8 млн рублей», – говорится в сообщении. Также названы суммы, которые просят за выступления другие артисты. К примеру, за выступление Сергея Жукова нужно заплатить 8 млн рублей, а Григория Лепса – 9, 85 млн рублей, пишет МК. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Лобода заступилась за Пугачеву. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский