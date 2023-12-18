Легендарный хит певца Юрия Шатунова «Седая ночь» буквально покорил западные стриминговые площадки, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, за последний месяц песню на западных платформах прослушали свыше 3 млн раз. Кроме того, пользователи соцсетей записали под него десятки тысяч рилсов со своими танцами.

Журналисты отметили, что люди по всему миру просят диджеев радиостанций включать хиты группы «Ласковый май».

Напомним, что «Седая ночь» была написана в 1988 году Юрием Васильевичем и Сергеем Кузнецовым.