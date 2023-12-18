Умер Пухляш из клипа Little Big Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов, танцор, шоумен и актер, скончался в Москве на 30-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, Красилову стало плохо, когда он возвращался с работы.
По предварительным данным, актер скончался из-за болезни сердца. Она может быть связана с лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза. Дата и место похорон пока неизвестны.
Дмитрий Игоревич Красилов родился 24 июня 1994 года в Заринске. Отец и мать работали на ТЭЦ местного завода.
В Москву переехал в 2020 году, под псевдонимом «Пухляш» стал активно участвовать в шоу, различных постановках. Его блоги в социальных сетях пользовались большой популярностью.
«Я думаю, что мир сошел с ума. Я в каком-то роде стал иконой танцев, люди смотрят на меня и говорят, что это круто и классно, но я понимаю, что где-то не дорабатываю. Поэтому интерес к себе я не могу назвать приятным», — признался Красилов в одном из интервью.