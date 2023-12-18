Умер Пухляш из клипа Little Big Дмитрий Красилов

«Я думаю, что мир сошел с ума. Я в каком-то роде стал иконой танцев, люди смотрят на меня и говорят, что это круто и классно, но я понимаю, что где-то не дорабатываю. Поэтому интерес к себе я не могу назвать приятным», — признался Красилов в одном из интервью.