Умер «Пухляш из клипа Little Big»

Танцор и актер Дмитрий Красилов, также известный как «Пухляш из клипа Little Big», был найден мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Красилов умер на 30-м году жизни. По предварительным данным, танцору стало плохо вчера, 17 декабря, когда он возвращался с работы.

По данным канала, он перестал выходить на связь. На следующий день к нему домой приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. После этого на место были вызваны спасатели, которые выломали дверь в квартиру, где обнаружили Красилова без признаков жизни.

Дмитрий Красилов прославился после участия в клипе группы Little Big на трек Uno, с которым коллектив собирался ехать на «Евровидение» в 2020 году. В комментариях к ролику многие зрители прозвали молодого человека «пухляшом». После этого в сети появилась петиция, призывающая Little Big взять танцора с собой на музыкальный конкурс.