Тело актера Дмитрия Красилова обнаружено в квартире на юге Москвы
Актер и шоумен Дмитрий Красилов умер в Москве – его тело было обнаружено в квартире в районе Чертаново Южное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.
«В квартире на ул. Академика Янгеля обнаружен труп Дмитрия Красилова без внешних признаков насильственной смерти», – рассказал собеседник агентства.
Дмитрий Красилов родился в 1994 году. Сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах, также известен по участию в ряде телевизионных проектов и клипов на YouTube.