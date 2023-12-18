Тело актера Дмитрия Красилова обнаружено в квартире на юге Москвы

Актер и шоумен Дмитрий Красилов умер в Москве – его тело было обнаружено в квартире в районе Чертаново Южное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

Дмитрий Красилов родился в 1994 году. Сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах, также известен по участию в ряде телевизионных проектов и клипов на YouTube.