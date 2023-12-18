Пригожин заступился за Ивана Урганта после его слов об отсутствии работы

Телеведущий Иван Ургант очень талантливый человек, поэтому и зрители, и телевидение многое теряют от того, что он больше не появляется на экранах, рассказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, человеку свойственно ошибаться, поэтому каждому нужно давать второй шанс. Продюсер ответил, что Ургант никогда не высказывался против России и специальной военной операции.

Всем свойственно ошибаться, делать неправильные шаги. Даже наш президент недавно признался, что наивно верил в дружественные отношения с западными господами. Поэтому каждому нужно давать второй шанс, включая Ивана Урганта. Он не покрывал грязью нашу страну, как делали это некоторые негодяи, уехавшие из России. По крайней мере я такого не видел и не слышал. Наверняка, российские телезрители будут рады вновь увидеть шоу с его участием, — рассказал Пригожин.

Российский актер и телеведущий Иван Ургант ранее пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала. Во время благотворительного приема фонда «Друзья» в Москве артист признался, что сейчас берется практически за любые предложения.