Агата Муцениеце ответила на многочисленные слухи из-за ее поездки в Латвию

Когда Агата Муцениеце сообщила подписчикам, что собирается в Латвию вместе с детьми Мией и Тимофеем, тут такое началось! Пока одни желали ей счастливого пути и очищенных от снега дорог, другие строчили комментарии с вопросами, а знает ли ее экс-супруг Павел Прилучный , что актриса увозит их общих детей невесть куда (а если быть точнее, то в Ригу ) и вернется ли она в Москву вообще.

Агата тем временем ничего в этом духе даже не замышляла: на родину она вернулась только ради встречи с родными и документов — своих и 10-летнего Тимофея, о чем весело рассказала в своем влоге на YouTube «Честные будни». «В Латвию, значит, мы убежали Тимофею паспорт латышский делать. В курсе ли его отец... Как бы вам объяснить... Паспорт уже был! У него просто срок годности закончился, мы щас пойдем сфоткаемся и сделаем паспорт. Никуда никто не убегал. Мы приехали на родину в гости, понимаете? А заодно сделать документы. У меня вот права просрочены», — подробно рассказала Муцениеце в выпуске о поездке домой.