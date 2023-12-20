«Из-за безответной любви ко мне»: Волочкова назвала причину смерти бывшего любовника Кузнецова

`7-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что накануне гибели ее экс-возлюбленный, банщик Сергей Кузнецов говорил ей о том, что хочет развестись с женой. Танцовщица считает, что мужчина покончил с собой в СИЗО, куда попал за избиение супруги Анастасии Кондрачук, из-за неразделенной любви к ней, пишет «Комсомольская Правда». Артистка рассказала, что жена Кузнецова «страшно ревновала» мужа к ней и устраивала ему сцены. Волочкова же не ответила ему взаимностью. Она заверила, что не общалась больше с Сергеем. «Он женился, но не мог меня забыть… Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось… Он же писал мне накануне смерти: „Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!“. Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь», — поделилась балерина. Анастасия добавила, что на аватарке Кузнецова в соцсети до конца его жизни стояло фото с ней на Мальдивах. Сергей свел счеты с жизнью в конце ноября. Волочкова же познакомилась с ним два года назад, на съемках предновогоднего шоу «Давай поженимся!», после чего взяла мужчину с собой на Мальдивы. Но после возвращения с курорта банщик ушел от звезды. В декабре 2022 года он женился, а в мае жестоко избил супругу и попал в СИЗО, где и умер.