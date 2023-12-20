Впервые за долгое время потерявший речь Брюс Уиллис вышел на публику

После того, как болезнь 68-летнего американского актера Брюса Уиллиса стала прогрессировать, он старается избегать публики. Особенно редкими появления голливудской звезды на людях стали после того, как он потерял способность говорить.

Однако накануне впервые за долгое время 68-летнего Брюса заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. Папарацци увидели его сидящим на пассажирском сидении автомобиля недалеко от дома.

Актер был одет в клетчатую рубашку красного цвета и темной кепке. Брюс увлеченно рассматривал пейзаж, а при виде прохожих даже пытался пообщаться с ними.