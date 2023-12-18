«За него все отдам и потеряю я»: как поссорились Успенская и Киркоров

Артисты Любовь Успенская и Филипп Киркоров раньше были дружны, однако в последние несколько лет между ними пробежала «черная кошка». В итоге Филипп Киркоров предъявил претензии бывшей подруге на 12 млн рублей. Что именно произошло, разбирался Life.

По данным Telegram-канала SHOT, которые приводит издание, Киркорову не понравилось заявление артистки, которое она сделала в одном из интервью. В начале октября Любовь Успенская отметила, что ее бывший друг «очень изменился» и ей за него стыдно. Также певица назвала поведение Киркорова вечной игрой.

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«Он — фейк... Он мне делал предложение в Америке, а я была замужем, у меня уже был ребенок. Мне было просто смешно. А потом через неделю он женился на Алле Пугачевой», - отметила она.

В результате, Киркоров подал 13 декабря иск в Замоскворецкий районный суд, заявив, что не собирается мириться со словами Успенской, которые он назвал ложью.

Интересно, что примерно ту же сумму — 12,3 млн рублей — ФНС начислила певцу в виде налогов за 2023 год, обратило внимание издание.

Это уже не первая публичная ссора Киркорова и Успенской. Еще в 2017 году камнем преткновения стал открытый певицей в Москве караоке-клуб «Люба-Любонька». Похожий к тому моменту был и у Киркорова и певец посчитал, что бывшая подруга решила переманивать у него клиентов. Тогда же он попросил журналистов никогда не упоминать при нем Любовь Успенскую.

Очередной виток напряженности между артистами произошел летом этого года, когда Успенская публично поддержала свою коллегу певицу Славу в ее претензиях к работе пластического хирурга Тимура Хайдарова. А Киркоров заступился за врача.

В свою очередь адвокат Александр Добровинский, который также занимается и делами Филиппа Киркорова, намекнул на то, что скандал возник именно тогда, когда певицам понадобились деньги.

«От госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трех лет. А от госпожи певицы Славы — в течение года», - заявил Добровинский.

В последние годы имя певицы действительно чаще ассоциируется со скандалами, чем с артистической деятельностью. В уходящем году в России Успенская дала 17 концертов. При этом площадки для выступлений чаще всего были небольшими. На следующий год у нее пока запланировано семь выходов на сцену. Билеты на шоу артистки в регионах стоят 1,4–8 тыс. рублей, в Москве — до 18 тысяч. Выступление певицы на корпоративен обойдется заказчику в 2,5–3 млн рублей по текущему курсу.

При этом серьезной статьей расходов для Любови Успенской является особняк в Подмосковье, площадью 1000 квадратных метров. В нем 16 комнат, из которых восемь — спальни с ванными комнатами. Кроме этого, в здании оборудована музыкальная студия, любительский спа-салон, а также специальная комната для йоркширского терьера певицы.

Ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы.