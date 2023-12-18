Директора Буйнова едва не обманули на 10 тысяч долларов с помощью дипфейка

Злоумышленники пытались похитить деньги у директора артиста Александра Буйнова с помощью дипфейков с лицом актера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне менеджеру в Telegram написал неизвестный с аккаунта, подозрительно похожего на оригинальный аккаунт артиста. В беседе музыкант стал просить перевести ему 10 тысяч долларов в USDT на криптокошелек, а для убедительности отправил несколько видеозаписей из самолета с лицом, которые были созданы с помощью нейросетей.

Несмотря на то, что настоящий артист в тот момент тоже находился в самолете, директор не поверил мошеннику — афера была раскрыта, а деньги остались в сохранности. Сам Буйнов теперь собирается писать заявление о попытке мошенничества в полиции.