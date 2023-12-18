Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из парижского музея Grévin
Решение было принято после того, как в адрес актёра, которого подозревают в сексуальных домогательствах, поступили новые обвинения. Актриса Элен Даррас ранее заявила, что Депардье приставал к ней на съёмочной площадке в 2007 году и позволял себе нелестные высказывания в адрес женщин.
Накануне французский актёр отказался от ордена Почётного легиона. Он передал награду «в распоряжение» министра культуры Римы Абдул-Малак. Это произошло после того как она призвала соответствующий совет оценить действия актёра.
Ранее представитель актёра Арно Фрилли заявил радиостанции «Говорит Москва», что Депардье не дорожит орденом Почётного легиона, ему важнее тот факт, что он — гражданин России.