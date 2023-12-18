Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из парижского музея Grévin

Решение было принято после того, как в адрес актёра, которого подозревают в сексуальных домогательствах, поступили новые обвинения. Актриса Элен Даррас ранее заявила, что Депардье приставал к ней на съёмочной площадке в 2007 году и позволял себе нелестные высказывания в адрес женщин.