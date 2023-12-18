Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из парижского музея Grévin

Руководство парижского музея Гревен приняло решение убрать из выставочного зала восковую статую известного актера Жерара Депардье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу музея.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году артист попал в поле зрения СМИ на фоне скандальной истории. После этого посетители музея стали оставлять о нем отрицательные комментарии «проходя перед восковой фигурой актера, а также в социальных сетях» учреждения культуры.

В связи с этим, в понедельник, 18 декабря, статую Жерара Депардье убрали из экскурсионного маршрута, заметили в музее.

Напомним, что в апреле 13 женщин (актрис, статистов и гримеров) обвинили артиста в сексуальном насилии. В частности, актриса Элен Даррас сообщила, что Депардье домогался ее на съемках в 2007 году.

Вместе с тем, сам актер всегда отвергал все обвинения в свой адрес. Его семья заявила о «беспрецедентном заговоре» в отношении артиста.