Сербскому музыканту Мартичу грозит депортация из России

Сербскому музыканту Петару Мартичу грозит депортация из России из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы.

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«В суде зарегистрирован протокол в отношении П. Мартича о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином)», — приводит РИА Новости заявление.

Мартичу грозит также арест на срок до 15 суток.