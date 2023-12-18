Сербскому музыканту Мартичу грозит депортация из России

Сербского музыканта Мартича могут выдворить из России из-за пропаганды наркотиков
Сербскому музыканту Петару Мартичу грозит депортация из России из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы.
«В суде зарегистрирован протокол в отношении П. Мартича о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином)», — приводит РИА Новости заявление.
Мартичу грозит также арест на срок до 15 суток.
Ранее стало известно, что в Москве задержали участника рэп-батла, который заявлял о желании избить беременную русскую женщину.