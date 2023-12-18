Оксана Самойлова рассказала, почему решила сохранить брак с Джиганом

Минувшим вечером на ютуб-канале Анастасии А появился видеоролик с участием бизнесвумен и многодетной матери Оксаны Самойловой. В честном интервью блогер призналась, что скандальные события из жизни ее медийной семьи поначалу никак не отражались на ней самой. Вся шумиха, по словам супруги рэп-исполнителя Джигана, была для нее неважна. Самойлова призналась, что на тот момент у нее были совершенно другие заботы и головные боли. Однако после к бизнесвумен пришло осознание.

Несколькими годами ранее, а именно в 2020-м, между супругами пробежала черная кошка. Оксана тогда в четвертый раз стала мамой, а Денис (настоящее имя рэпера) пристрастился к запрещенным веществам и алкоголю. Череда разрушающих событий привела музыканта в специализированный реабилитационный центр. Ходили слухи, что артист даже изменял жене, и Самойлова начала подготовку к разводу, которого, впрочем, не состоялось. Возлюбленным удалось помириться.

Вспоминая обо всем этом сейчас, бизнесвумен честно признается, что из-за прощения нерадивого супруга не раз сталкивалась с критикой. Однако у нее были значимые причины, чтобы сохранить брак. Оксана Самойлова считает, что общественность видит лишь вершину их с Джиганом семейного айсберга. Ее решение сохранить отношения не является примером того, что всем поголовно нужно "терпеть и прощать". Просто конкретно в их семье все сложилось именно так, а не иначе.