Ксения Бородина рассказала, появится ли еще в эфире «Дома-2»

В прошлом году Ксения Бородина, отдавшая «Дому-2» почти 20 лет, признавалась, что только мысль об уходе из телепроекта вызывает у нее грусть. Тогда ведущая говорила, что реалити — уже давно не способ заработка, поэтому она старается пробовать новое и идти дальше. Тем не менее покидать проект она на тот момент не планировала. «Может, я и приму решение уйти... Пока мне грустно от этой мысли...» В общем, тогда подписчики Ксении поняли: телестройка — это не за деньги, а по любви.