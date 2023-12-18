Ксения Бородина рассказала, появится ли еще в эфире «Дома-2»

В прошлом году Ксения Бородина, отдавшая «Дому-2» почти 20 лет, признавалась, что только мысль об уходе из телепроекта вызывает у нее грусть. Тогда ведущая говорила, что реалити — уже давно не способ заработка, поэтому она старается пробовать новое и идти дальше. Тем не менее покидать проект она на тот момент не планировала. «Может, я и приму решение уйти... Пока мне грустно от этой мысли...» В общем, тогда подписчики Ксении поняли: телестройка — это не за деньги, а по любви.
Время попрощаться с «Домом-2» пришло в этом году. Ксения, уже ставшая ведущей нового телепроекта на другом канале (легендарного «Последнего героя»), решила навсегда оставить любимую телестройку. Сегодня, отвечая на вопросы подписчиков в сторис запрещенной сети, селебрити подтвердила свое решение.
Также Ксения подчеркнула, что по-прежнему любит родной телепроект и считает его своим вторым домом.
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