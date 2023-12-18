На основателя групп "пасош" и "прыгай киска" Мартича завели дело о пропаганде наркотиков

На основателя групп "пасош" и "прыгай киска" Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на протокол, поступивший в Никулинский суд Москвы. Мартич, уточняет канал, имеет гражданство Сербии, а потому ему вменяют более строгую часть статьи о пропаганде веществ в интернете. Артисту грозит штраф до 30 тысяч рублей или 15 суток ареста с возможным выдворением за пределы РФ. Кроме того, дело по этой же статье завели на рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин). Ему попытались вменить пропаганду наркотиков еще в октябре, однако тогда суд отказался рассматривать протокол. В конце октября рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак) обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлак завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях. Рэперам может грозить денежный штраф на шестизначную сумму, если их вину докажут.