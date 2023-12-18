Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала

Российский актер и телеведущий Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала, сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Во время благотворительного приема фонда «Друзья» в Москве артист признался, что сейчас берется практически за любые предложения.

Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала
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Я сейчас за любую работу прибегу, сделаю, — заявил Ургант, когда один из гостей предложил ему провести праздник для дочери.

В последнее время ведущий увеличил число проводимых корпоративов и других частных выступлений. В том числе, по некоторым данным, Ургант повысил минимальный гонорар до 7 млн рублей. По сравнению с январем 2022 года ценник ведущего увеличился в два раза. При этом, бывший соведущий артиста по шоу «Вечерний Ургант» актер Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за 1,62 млн рублей.

Названа причина появления в МГИМО шоумена Ивана Урганта

Ургант остался без работы на телевидении после начала специальной военной операции на Украине, когда его передачу закрыли вместе с другими развлекательными программами, но со временем так и не вернули в эфир. Прямых заявлений об СВО артист не делал, только опубликовал в социальных сетях черный квадрат без подписи. Ургант проводит частные мероприятия за границей. Так, в конце ноября он выступил на концерте в Дубае, во время которого признался в любви к России.

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