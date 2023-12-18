Российский актер и телеведущий Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала , сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Во время благотворительного приема фонда «Друзья» в Москве артист признался, что сейчас берется практически за любые предложения.

В последнее время ведущий увеличил число проводимых корпоративов и других частных выступлений. В том числе, по некоторым данным, Ургант повысил минимальный гонорар до 7 млн рублей. По сравнению с январем 2022 года ценник ведущего увеличился в два раза. При этом, бывший соведущий артиста по шоу «Вечерний Ургант» актер Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за 1,62 млн рублей.

Ургант остался без работы на телевидении после начала специальной военной операции на Украине, когда его передачу закрыли вместе с другими развлекательными программами, но со временем так и не вернули в эфир. Прямых заявлений об СВО артист не делал, только опубликовал в социальных сетях черный квадрат без подписи. Ургант проводит частные мероприятия за границей. Так, в конце ноября он выступил на концерте в Дубае, во время которого признался в любви к России.