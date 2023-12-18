Концерт SHAMAN в Новосибирске назначен на новую дату

Новосибирский концерт певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, состоится 25 февраля.

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Напомним, два концерта Дронова были намечены на 14 и 15 декабря, однако внезапно были перенесены на неопределённый срок. Теперь на официальном сайте артиста появилась новая дата единственного выступления. Указывается, что перенос связан с "техническими причинами", подробности не приводятся.

Концерт пройдёт на "Локомотив-Арене", цена билета - от 1800 до 600 тысяч рублей.