Павел Прилучный показал, как провел выходные со своими тремя детьми: видео

Павел Прилучный успевает все: и почти круглосуточно сниматься в кино, и проводить время с женой, и регулярно видеться со своими детьми от Агаты Муцениеце. Минувший уикенд актер, по всей видимости, полностью посвятил Мие и Тимофею. Вместе с ними, с Зепюр Брутян Павел провел время на снежной горке (а перед этим вся дружная компания закупала для этого ватрушки).

Также Павел показал, как проводит время дома со всеми тремя детьми. На снимках школьники Мия и Тимофей с интересом смотрят на своего семимесячного брата Микаэля и умиляются.

А еще Павел успел сопроводить дочь в салон красоты, чтобы девочке сделали стрижку. Как выяснилось, красивые длинные волосы Мии было решено подстричь под каре. «Решили под каре, а то расчесываться неудобно», — подписал фото дочери из салона Павел Прилучный. Правда, получившийся результат он пока нам, увы, не показал.

Не обошлось в семье Прилучных в эти выходные и без спорта. Звездный отец лично сводил дочь и сына на занятие гимнастикой и отчитался об этом перед подписчиками. Ну что, присуждаем премию отец года?