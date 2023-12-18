Павел Прилучный показал, как провел выходные со своими тремя детьми: видео

Павел Прилучный успевает все: и почти круглосуточно сниматься в кино, и проводить время с женой, и регулярно видеться со своими детьми от Агаты Муцениеце. Минувший уикенд актер, по всей видимости, полностью посвятил Мие и Тимофею. Вместе с ними, с Зепюр Брутян Павел провел время на снежной горке (а перед этим вся дружная компания закупала для этого ватрушки).

Павел Прилучный показал, как провел выходные со своими тремя детьми: видео
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Также Павел показал, как проводит время дома со всеми тремя детьми. На снимках школьники Мия и Тимофей с интересом смотрят на своего семимесячного брата Микаэля и умиляются.

А еще Павел успел сопроводить дочь в салон красоты, чтобы девочке сделали стрижку. Как выяснилось, красивые длинные волосы Мии было решено подстричь под каре. «Решили под каре, а то расчесываться неудобно», — подписал фото дочери из салона Павел Прилучный. Правда, получившийся результат он пока нам, увы, не показал.

Не обошлось в семье Прилучных в эти выходные и без спорта. Звездный отец лично сводил дочь и сына на занятие гимнастикой и отчитался об этом перед подписчиками. Ну что, присуждаем премию отец года?

Павел Прилучный раскрыл внешность 7-месячного сына от Зепюр Брутян: «Черненький с голубыми глазами — очень приятный тип».

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Павел Прилучный