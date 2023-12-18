Ургант пошутил о готовности взяться за любую работу

Известный российский телеведущий Иван Ургант пошутил, что готов взяться за любую работу. Его слова приводит Telegram-канал «Антиглянец».

Отмечается, что во время новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья», ведущим которого был Ургант, один из гостей попросил шоумена провести мероприятие его дочери. «Я сейчас за любую работу прибегу, сделаю», — в шутку ответил телеведущий.

Шоу «Вечерний Ургант», ведущим которого был Ургант, перестало выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года, после начала спецоперации. Тогда представители телеканала объяснили, что хотят сделать упор на общественно-политические передачи. Позднее некоторые развлекательные шоу вернулись в эфир, однако съемки «Вечернего Урганта» так и не возобновили.