В полуфинале шоу "Аватар" рассекретили Муху-Цокотуху
В ходе первого полуфинала второго сезона шоу "Аватар" жюри раскрыло личность Мухи-Цокотухи. Она стала пятым персонажем, покинувшим проект.
Под аватаром скрывалась Лариса Долина. Она исполнила хит рэперов Coolio и L.V. Gangsta's Paradise.
На минувшей неделе из "Аватара" выбыла Огненная Ворожея (Валерия). Также шоу покинули Митя Фомин (Артемон), олимпийский чемпион Роман Костомаров (Железный Дровосек), Алексей Глызин (Трубадур) и Надежда Ангарская (Золушка).
Продолжат выступать Василиса Прекрасная, Лиса, Садко, Аленушка,Соловей-разбойник и Змей Горыныч