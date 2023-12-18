В полуфинале шоу "Аватар" рассекретили Муху-Цокотуху

В ходе первого полуфинала второго сезона шоу "Аватар" жюри раскрыло личность Мухи-Цокотухи. Она стала пятым персонажем, покинувшим проект.

Под аватаром скрывалась Лариса Долина. Она исполнила хит рэперов Coolio и L.V. Gangsta's Paradise.