В полуфинале шоу "Аватар" рассекретили Муху-Цокотуху

В ходе первого полуфинала второго сезона шоу "Аватар" жюри раскрыло личность Мухи-Цокотухи. Она стала пятым персонажем, покинувшим проект.

В полуфинале шоу "Аватар" рассекретили Муху-Цокотуху
© Российская Газета

Под аватаром скрывалась Лариса Долина. Она исполнила хит рэперов Coolio и L.V. Gangsta's Paradise.

На минувшей неделе из "Аватара" выбыла Огненная Ворожея (Валерия). Также шоу покинули Митя Фомин (Артемон), олимпийский чемпион Роман Костомаров (Железный Дровосек), Алексей Глызин (Трубадур) и Надежда Ангарская (Золушка).

Продолжат выступать Василиса Прекрасная, Лиса, Садко, Аленушка,Соловей-разбойник и Змей Горыныч

Шоу-бизнес
Надежда Ангарская
Алексей Глызин
Роман Костомаров
Лариса Долина
Митя Фомин