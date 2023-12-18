Журналистка Ксения Собчак вышла на публику с кольцом за 1 миллиард рублей

Российская журналистка Ксения Собчак вышла на публику с кольцом за миллиард рублей. Фото она опубликовала в Telegram-канале. Ксения Собчак показала кольцо с бриллиантом в форме сердца. Как уточняет kp.ru, по оценке ювелиров, бриллиант в 42 карата стоит примерно $10 миллионов (почти 1 миллиард рублей по текущему курсу). Журналистка уже не раз появлялась на светских мероприятиях в этом кольце. В ноябре Ксения Собчак показала интерьер спальни. Журналистка сделала редкое фото из кровати. Она показала спальню: розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники. На днях Ксения Собчак вышла на публику с мужем Константином Богомоловым. Для вечера она выбрала образ с длинной юбкой, жакетом из кожи и водолазкой. Образ дополнили золотые сапоги и стеганая сумка. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Пользователи соцсетей отметили изысканность стиля журналистки.