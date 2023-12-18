Озвучена реальная подноготная отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Россияне не раз интересовались, почему Алла Пугачева повсюду следует за мужем-иноагентом Максимом Галкиным*. Актер Станислав Садальский решил прокомментировать ситуацию.

По словам Станислава Садальского, артистка стала заложницей собственных чувств.

"Любовь зла. Алла Пугачева - раба любви. Она последовала за мужем", - заявил он, комментируя поведение Примадонны.

Актер считает, что впервые в жизни Алла Борисовна чувствует себя с кем-то из мужчин комфортно: "Никто ее так не баловал никто так не осыпал деньгами, как Галкин".

Вот только певице не повезло с выбором. Ведь именно из-за шоумен ей и приходится скитаться по миру.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», появились неожиданные подробности о визите Пугачевой в Россию в ноябре текущего года.