Шуфутинский сообщил, где планирует праздновать Новый год
Михаил Шуфутинский рассказал, что новогодние каникулы проведет за границей вместе с женой и друзьями. Они, как обычно, поедут на Мальдивские острова, но на этот раз в другой отель, и певец немного волнуется, о чем и рассказал журналистам портала prozvezd.
«Я же — человек весьма консервативный. Привыкаю к одним и тем же местам. Там, где мы отдыхали несколько лет подряд, очень хорошие виллы и мало народа. Нам там очень нравилось! И мы думали полететь туда снова. Даже билеты купили, от которых в конечном итоге вынуждены были отказаться», - объяснил он.
Несмотря на проблемы со здоровьем, преследовавшие Михаила Захаровича в последнее время, уходить со сцены он не собирается. «Король шансона» планирует работать до тех пор, пока на него есть спрос.
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