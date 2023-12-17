Шуфутинский сообщил, где планирует праздновать Новый год

«Я же — человек весьма консервативный. Привыкаю к одним и тем же местам. Там, где мы отдыхали несколько лет подряд, очень хорошие виллы и мало народа. Нам там очень нравилось! И мы думали полететь туда снова. Даже билеты купили, от которых в конечном итоге вынуждены были отказаться», - объяснил он.