Боня перечислила свои мечты
Виктория Боня приняла участие в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube и рассказала Ляйсан Утяшевой, что у нее есть специальный дневник программирования.
Виктория записывает туда свои желания, причем так, как будто бы они уже исполнились. Она озвучила свою главную цель:
«Я счастливая, здоровая мама, проживающая лучшую версию своей жизни в здоровом теле и разуме».
Есть у телеведущей планы и на большую политику, констатирует СтарХит.
«Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки», - такая цель также присутствует в дневнике.
Также Виктория планирует создать образовательный проект с Илоном Маском. Идея - в мультипликационном формате доносить до малышей полезную информацию.
«С Илоном Маском можно сделать этот проект, потому что он очень футуристичный. Такой, как он любит. Этот проект цифровой и при этом развлекательный», — отметила она.
Ну а на заработанные деньги приобрести себе яхту. Судно должно быть непременно голубого цвета.
Виктория Боня совсем недавно сделала себе серию пластических операций. И, несмотря на то что процесс реабилитации еще не завершился, звезде снова хочется что-то в своей внешности изменить.