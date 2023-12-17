Боня перечислила свои мечты

Виктория Боня приняла участие в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube и рассказала Ляйсан Утяшевой, что у нее есть специальный дневник программирования.

Виктория записывает туда свои желания, причем так, как будто бы они уже исполнились. Она озвучила свою главную цель:

«Я счастливая, здоровая мама, проживающая лучшую версию своей жизни в здоровом теле и разуме».

Есть у телеведущей планы и на большую политику, констатирует СтарХит.

«Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки», - такая цель также присутствует в дневнике.

Также Виктория планирует создать образовательный проект с Илоном Маском. Идея - в мультипликационном формате доносить до малышей полезную информацию.

«С Илоном Маском можно сделать этот проект, потому что он очень футуристичный. Такой, как он любит. Этот проект цифровой и при этом развлекательный», — отметила она.

Ну а на заработанные деньги приобрести себе яхту. Судно должно быть непременно голубого цвета.