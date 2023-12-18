Настя Ивлеева вернула себе девичью фамилию

Возлюбленные приняли решение пожениться в 2019 году, их брак был зарегистрирован в Новосибирске . Спустя время Анастасия взяла фамилию супруга и официально стала Анастасия Узенюк.

О разводе Анастасия рассказала в 2021 году. Ивлеева предпочитает не комментировать свою личную жизнь и считает, что вход в сокровенное посторонним людям должен быть воспрещен. Тогда о своем расставании экс-супруги рассказали в интервью Татлер. После девушка в личном блоге призналась, что не смогла довести съемку для журнала до конца, потому что ей было эмоционально тяжело.