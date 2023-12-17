Гузеева сообщила, что не сможет уснуть, послушав пение Соседова

Лариса Гузеева была в ужасе от вокала Сергея Соседова на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Музыкальный критик решил попробовать себя в качестве артиста и неожиданно вышел на сцену с песней, зачитывая текст под музыку. Кроме того, Соседов шокировал публику, исполнив несколько акробатических трюков.

Однако поддержки у зрителей и коллег Сергей не встретил. Напротив, ему настойчиво порекомендовали больше не петь на сцене.

Лариса Гузеева, в частности, способности Соседова оценила однозначно.

«Это точно не даст мне возможности заснуть. Видела я в своей жизни теперь все!» - прокомментировала телеведущая.

Телеведущая даже извинилась перед подписчиками, которые тоже вряд ли смогут спокойно почивать этой ночью.