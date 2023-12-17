Ивлеева отказалась от фамилии Узенюк

Анастасия Ивлеева вернула себе свою старую фамилию через два года после расставания с Элджеем. Первые слухи о том, что пара расстается, появились еще в начале 20121 года; тогда супруги их опровергали. Но уже в августе этого же года в совместном интервью оба рассказали о разводе.

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Через несколько месяцев завершился раздел имущества, пишет gazeta.ru

Элджей тогда забрал два дорогостоящих автомобиля. Ивлеева получила загородный дом и четыре гектара земли. А также гараж на пять машин.

На тот момент Настя не стала менять фамилию Узенюк, взятую в браке. Но через два года все-таки собралась и переоформила документы.

Известная блогер и ведущая Анастасия Ивлеева продолжает усердно работать и неплохо зарабатывать. Она снимается в рекламе, принимает участие в телевизионных шоу и сама активно ведет собственные программы и соцсети.