Маликов рассказал о семейных традициях встречи Нового года
Дмитрий Маликов в предстоящую новогоднюю ночь будет выступать в Подмосковье. Артист берет с собой супругу и сына, чтобы все-таки, пусть и на выезде, но вместе встретить праздник.
«Организаторы постарались так, чтобы я мог и выступить, и встретить с семьей Новый год», - объяснил певец.
Если же Маликову удается остаться дома, то традиционно отмечать Новый год собирается вся семья, сообщает «Комсомольская Правда».
«Как и все, наверное, мы стараемся собраться всей семьей, что в обычные дни бывает трудно. Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала. Веру в Деда Мороза поддерживаем и в младшем сыне Марке, он тоже готовит свое письмо волшебнику», - поделился Дмитрий.
Обязательным условием праздника Маликов считает наличие дома наряженной живой елки.
Дмитрий Маликов познакомился с Еленой Изаксон в 1992 году. Вскоре они поженились и с тех пор живут душа в душу. Супруга подарила Маликову двоих детей - Стефании в этом году исполнилось 23 года, Марк отпраздновал пятилетие.