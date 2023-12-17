Маликов рассказал о семейных традициях встречи Нового года

«Как и все, наверное, мы стараемся собраться всей семьей, что в обычные дни бывает трудно. Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала. Веру в Деда Мороза поддерживаем и в младшем сыне Марке, он тоже готовит свое письмо волшебнику», - поделился Дмитрий.