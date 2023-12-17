Маликов рассказал о семейных традициях встречи Нового года

Дмитрий Маликов в предстоящую новогоднюю ночь будет выступать в Подмосковье. Артист берет с собой супругу и сына, чтобы все-таки, пусть и на выезде, но вместе встретить праздник.

Маликов рассказал о семейных традициях встречи Нового года
© РИА Новости

«Организаторы постарались так, чтобы я мог и выступить, и встретить с семьей Новый год», - объяснил певец.

Если же Маликову удается остаться дома, то традиционно отмечать Новый год собирается вся семья, сообщает «Комсомольская Правда».

«Как и все, наверное, мы стараемся собраться всей семьей, что в обычные дни бывает трудно. Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала. Веру в Деда Мороза поддерживаем и в младшем сыне Марке, он тоже готовит свое письмо волшебнику», - поделился Дмитрий.

Обязательным условием праздника Маликов считает наличие дома наряженной живой елки.

Дмитрий Маликов познакомился с Еленой Изаксон в 1992 году. Вскоре они поженились и с тех пор живут душа в душу. Супруга подарила Маликову двоих детей - Стефании в этом году исполнилось 23 года, Марк отпраздновал пятилетие.

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