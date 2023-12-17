Фанатка Гуфа рассказала подробности избиения на концерте

София, получившая перелом кости лица и черепно-мозговую травму на концерте рэпера Гуфа, рассказала о том, как это произошло.

София с подругой приобрели билеты в VIP-зону. Приехали на концерт, прошли на свои места. Рядом с ними находились двое мужчин и женщина. С самого начала один из мужчин был недоволен соседством девушек, затем начал позволять себе грубые высказывания в их адрес.

Не дожидаясь окончания концерта, он собрался уходить, и перед уходом выбил из рук девушек телефоны и ударил Софию. Об этом пишет gazeta.ru.

Полиция разыскивает нападавшего, девушки все же успели заснять его на камеру мобильников.

Фанатка российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, подала на артиста в суд из-за частых отмен его концерта в Москве.