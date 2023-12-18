Гуф поскандалил с сестрой в прямом эфире

Рэпер Гуф в последние дни скандалит со своими близкими людьми. Сначала под прицел попала его экс-супруга, Юлия Королева. Теперь артист выясняет отношения с родной сестрой Ольгой.

Девушка всегда помогала брату. Во время обострения проблем рэпера с ментальным здоровьем и употребления наркотических веществ, она борется за его здоровье, кладет в рехаб и старается минимизировать последствия. Также Ольга отвечает за концертную деятельность артиста. Однако в этот раз ситуация поменялась.

Ольга в личном блоге решила провести прямой эфир, к которому неожиданно подключился Алексей. Долматова узнала у брата, почему он не спит в поздний час, в ответ девушка получила поток ругательств.

Гуф был зол, что Ольга поднимает активность на его имени и комментирует скандалы, связанные с ним. После этого артист заявил, что больше не хочет сотрудничать с девушкой и уже нанял менеджера для своих концертов.

«Не надо заполнять мой концертный график, я его заполню сам. У меня есть менеджер, и ты прекрасно знаешь, кто это такой. Поэтому давай просто сложим все твои полномочия», - сказал рэпер.

Для сестры исполнителя стало новостью наличие нового члена команды. Ольга спокойно отреагировала на эмоциональные речи брата и в ответ призналась, что она не знала о претензиях звездного родственника.

«Я не знаю, потому что мы с тобой эту тему не обсуждали», - ответила Долматова.

Также артист попросил сестру аннулировать генеральную доверенность, данную им. Рэпер признался, что его «не прикалывает», что сестра может владеть его имуществом.

Напомним, у Алексея есть проблемы с запрещенными веществами. После каждого срыва Ольга помещает брата в рехаб. Однако девушка отмечает, что с каждым разом сделать это все труднее, многие центры отказывают Алексею в госпитализации из-за боязни скандалов.