Боня заговорила о новых изменениях во внешности

Виктория Боня совсем недавно сделала себе серию пластических операций. И, несмотря на то что процесс реабилитации еще не завершился, звезде снова хочется что-то в своей внешности изменить, пишет издание super.

Так, она в микроблоге выложила свои фотографии пятилетней давности и поинтересовалась у поклонников, не стоит ли ей снова стать блондинкой. Но эта идея у поклонников одобрения не вызвала.

Многие отметили, что светлый цвет волос удешевит ее образ. А некоторые заявили, что на старых фото она неузнаваема.

Виктория Боня после непродолжительной разлуки воссоединилась со своим 30-летним бойфрендом. Встреча влюбленных прошла в аэропорту, куда Боня прилетела из Дубая.