Боня заговорила о новых изменениях во внешности
Виктория Боня совсем недавно сделала себе серию пластических операций. И, несмотря на то что процесс реабилитации еще не завершился, звезде снова хочется что-то в своей внешности изменить, пишет издание super.
Так, она в микроблоге выложила свои фотографии пятилетней давности и поинтересовалась у поклонников, не стоит ли ей снова стать блондинкой. Но эта идея у поклонников одобрения не вызвала.
Многие отметили, что светлый цвет волос удешевит ее образ. А некоторые заявили, что на старых фото она неузнаваема.
Виктория Боня после непродолжительной разлуки воссоединилась со своим 30-летним бойфрендом. Встреча влюбленных прошла в аэропорту, куда Боня прилетела из Дубая.
Напомним, телеведущая оставила возлюбленного на некоторое время, чтобы побыть с матерью, которой сделали пластическую операцию.