Цыганов рассказал, сколько отправил на нужды СВО

Продюсер Вадим Цыганов, муж известной певицы Вики Цыгановой, рассказал в интервью News.ru, что перевел на нужды спецоперации в общей сложности около 100 млн рублей.

Продюсер отметил, что в течение двух лет постоянно направлял деньги на СВО.

«Я — маленький человек, но, думаю, миллионов 100 [рублей] мы уже отправили своих денег за два года», — отметил Цыганов.

По его оценке, утверждения о том, что вклад волонтеров в помощь ВС России в зоне спецоперации составляет всего 0,01% процента, не соответствуют действительности. Он добавил, что знает тысячи человек, которые помогают российским военным, чем могут.