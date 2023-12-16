Пригожин отправился на съемки шоу в Белоруссию
Иосиф Пригожин, только что тяжело болевший гриппом, едва ли не с больничной койки госпиталя Лапино отправился в Белоруссию на съемки шоу «Фактор Бай».
Журналистам «Московского Комсомольца» продюсер объяснил, что разрешение медиков получил.
«Все лечение проведено, я не опасен. Прошло почти пять дней после заболевания, меня выписали, и только после этого я принял решение лететь на съемки. Я не занимаюсь художественной самодеятельностью по части здоровья. Работаю сегодня в прямом эфире», -сказал Пригожин.
На вопрос о Сергее Соседове, на замену которого Иосиф Пригожин и направлен в Минск, ответ был следующим:
«Честно говоря, даже не знал, что он там есть. Я его не смотрел. Его уже нет в шоу, поэтому нет смысла даже обсуждать. Он в «Суперстар» сидит, у него все хорошо».
Ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что его легкие поражены на 10 процентов из-за пневмонии.